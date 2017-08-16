Тихвин станет окружной столицей

Наш город превратится в центр одного из 5 округов, на которые будет поделена Ленинградская область.

Центрами других округов станут Выборг, Волхов, Выборг и Кингисепп.

Объявленная губернатором Ленобласти Александром Дрозденко административная региональная реформа затронет правительство и все уровни власти. Ее главная цель - убрать дублирование функций, централизовать государственные полномочия, сократить накладные расходы. В результате преобразований областные госпредприятия должны стать рентабельными, а «чиновник должен остаться голеньким», то есть, по словам губернатора, выполнять только свои прямые обязанности. Планируется сократить администрацию региона до 10 %, а госпредприятия укрупнить и скорректировать сферу их деятельности - сейчас многие из них оказываются убыточными, так как «прибыльные» функции на тендерах достаются частным подрядчикам.

На муниципальном уровне намечено ограничить бюджетные расходы, установив нормы, в основе которых будет численность населения.

В 47-м регионе административная реформа планировалась дважды, в 2014 и 2016 годах, но, по словам главы Ленобласти, оба раза « погибала в начале идеи». Теперь ее будут проводить под контролем независимого аудитора – или Ernst&Young, или другой иностранной или российскойкомпании.

К маю 2018 года должны быть разработаны предложения по нормативной базе, а завершить реформу планируется к 1 января 2019 года. Ожидается, что в целом она поможет сэкономить до 1,5 млрд рублей.