Тихвин отпраздновал День физкультурника

13 августа в парке «Эрувиль-Сен-Клер» прошел фестиваль ЗОЖ - большой спортивный праздник для взрослых и детей.

В легкоатлетическом забеге на 10 км принял участие 21 спортсмен из Санкт-Петербурга, Тихвина и Бокситогорска. Абсолютным победителем, как и в прошлом году, стал бокситогорец Алексей Григорьев, 2-е и 3-е место заняли тихвинцы Михаил Баранов и Денис Викторов. Весь женский пьедестал почета достался жительницам нашего города: лучшей стала Елизавета Рогозина, на втором месте - Юлия Гончарова, на третьем – Светлана Воробьева.

Большим успехом у зрителей пользовались соревнования по Workout. В подтягивании и в упражнении на брусьях у юношей до 16 лет победил Кирилл Ускорцев, у девушек - Мария Лембинен (подтягивание) и Юлия Прокофьева (брусья). В возрастной категории «16+» весь пьедестал заняли жители Пикалево: в подтягивании на перекладине лидировал Тимур Велиев, второе место у Алексея Лембинена, третье–у Сергея Морозова. Эта «тройка» отличилась и в упражнениях на брусьях: первым стал Алексей Лембинен, вторым - Тимур Велиев, третьим – Сергей Морозов.

В этом году в Тихвине впервые показали силовое экстрим-шоу с участием Дмитрия Датмена – двукратного рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, участника шоу сильнейших людей планеты StrongestMan. Дмитрий надувал резиновые грелки, руками забивал гвозди и рвал справочник «Желтые страницы» (почти 2500 страниц!).

На празднике подвели итоги квеста «Тихвин в движении», участникам которого не помешал и проливной дождь.На пешем маршруте победила Галина Приемышева, среди «коллективных» участников - команда Анастасии Дегтяревой. На велосипедном маршруте победа досталась Денису Викторову и команде Керусовых/Кузьминых. Парковый маршрут выиграл Илья Агафонов, в командном зачете - семья Усановых.Автомобильный маршрут лучше всех прошла команда Даниила Григоренко.

Почетные грамоты за вклад в развитие физкультуры и спорта были вручены заведующему спортивным клубом «Спарта» Молодежно-спортивного центра Павлу Тузову, тренеру-преподавателю Детско-юношеской спортивной школы «Богатырь» Сергею Тузову, старшему инструктору-методисту Молодежно-спортивного центра Герману Асверу.