Водители, смотрите в оба - на дороге дети

С 21 августа по 10 сентября в Ленинградской области пройдет мероприятие «Внимание – дети!», призванное уменьшить количество ДТП с участием детей.

По данным Госавтоинспекции, за 7 месяцев этого года в Тихвинском районе в дорожно-транспортных происшествиях получили ранения 6 детей. А всего за этот период в Санкт- Петербурге и области в ДТП погибло 10 и ранено 517 детей.

Перед 1 сентября дорожная инспекция напоминает взрослым об их ответственности и дает рекомендации родителям школьников, в первую очередь малышей-первоклассников.

1. Повторите с ребенком основные правила дорожного движения. Научите его не бежать, переходя через улицу, не разговаривать в этот момент по телефону, останавливаться перед тем, как шагнуть на проезжую часть, даже на зеленый сигнал светофора, чтобы убедиться в безопасности перехода.

2. Обратите внимание ребенка на скрытые опасности: закрытый деревьями обзор дороги, стоящий транспорт, из-за которого выходить на проезжую часть рискованно.

3. Объясните, что выходя из автобуса, прежде чем пересечь улицу, нужно дождаться, когда автобус отъедет и откроет обзор.

4. Выберите вместе с ребенком самый безопасный путьдо школы с наименьшим количеством переходов через дорогу. Нарисуйте схему маршрута, укажите все «проблемные» места - арки и углы домов, стоянки автомобилей, где машины часто движутся задним ходом, и т. д.

5. Детская одежда, обувь, портфель обязательно должны иметь светоотражающие элементы, чтобы ребенка было видно на дороге издалека и в темноте.

6. При перевозке детей обязательно пользуйтесь ремнями безопасности.