Капали ваши денежки

Хотя программа капитальных ремонтов жилых домов расписана на 20 лет вперед, каждый год ее актуализируют. К примеру, на прошлой неделе стало известно, какие дома в Тихвине будут отремонтированы в 2018 году.

Вообще с программой капремонтов по-прежнему не все просто. Из-за проблем внутри организации Фонда капремонта и проблем с подрядчиками план работ реализуется с большим отставанием. К примеру, в конце июля стали известны подрядчики, которые до конца этого года отремонтируют дома по прошлогодней программе. А в 2018 году ремонты сделают за 2017-й. Как здесь простому смертному разобраться?

Между тем длинные списки домов опубликованы на сайте областного правительства и Тихвинского района. Не вдаваясь в подробности, скажем, что в перечне жилых домов Тихвина, которые отремонтируют до конца декабря, значатся 11 адресов. В списке есть еще дом в Красаве, в Березовике, два - в Кайваксе, по одному - в Ганьково, Мелегеже и Шугозере. Где-то обновят кровли, где-то фасады и подвалы. А в доме № 13 в 4-м микрорайоне, к примеру, отремонтируют и подвал, и фасад, и систему теплоснабжения. На дома Тихвинского района в этом году потратят 63,8 млн рублей (большая часть из этих средств - деньги собственников, которые жители платят по строке "капремонт").

Что касается, ремонтов в следующем году, уже известно, что в краткосрочную программу попали дома в Красаве, а также в Бору, Горке и Мелегежской Горке. В Тихвине планируется отремонтировать жилые здания по 82 адресам. Общая сумма ремонтов в следующем году составит 84,2 млн рублей.