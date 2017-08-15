Сквер у вокзала ждет преображение

15 августа по плану должны начаться работы по благоустройству привокзальной площади по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

В сквере у автовокзала, напомним, по проекту появятся малые зоны со скамьями для отдыха взрослых и детей, людей пожилого возраста. Работами по благоустройству планируется разбить на территории сквер с восстановлением прежней и организацией новой пешеходной сети. В рамках благоустройства возможно разрешить проблемы по доступу маломобильных групп населения к объектам благоустройства, транспортной инфраструктуры и нового мемориала, посвященного Ленинградским детям, организовать места кратковременного отдыха населения, обеспеченные освещением, скамьями и урнами, и отделенные от транзитных пешеходных зон потоков пассажиров и автолюбителей, разместить информационные стенды для туристов, выполнить вертикальную планировку всей территории, засев новой травы, организацию освещения вдоль пешеходных зон, установку ограждений при границе зоны отдыха рядом с территорией окаймляющих её проездов, художественную организацию посадок деревьев и кустарника, разбивку клумб, которые также могут быть художественно оформлены посадками однолетних цветов с символикой герба Тихвина или в железнодорожной тематике.

На территории, прилегающей к памятнику Ленинградским детям, будет организована площадка с твердым покрытием, позволяющая проводить масштабные мероприятия с участием большого количества жителей, будут установлены удобные скамейки для отдыха пожилых людей.

Таким образом, благоустройство привокзального сквера будет способствовать формированию у прибывающих положительные эмоциональные впечатления о Тихвине. Для жителей Тихвина, пользующихся общественным транспортом, благоустроенная территория создаст дополнительные удобства в части движения, а также может служить местом летнего кратковременного отдыха жителей ближайших многоквартирных домов.