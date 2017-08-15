Сними природу!

Жителям Тихвинского района предлагают поучаствовать в открытом общественном конкурсе фотографий, посвященном животному миру и природе Ленинградской области.

Приглашают как профессионалов, так и любителей, как юных фотографов, так и мастеров со стажем. Заявки на участие в конкурсе, организованном областным правительством и Русским географическим обществом, в Год экологии принимают до 10 февраля. И ведь согласитесь, в Тихвинском краю есть что поснимать. И быть может, выиграть!

При оценке работ будут учитываться такие параметры, как соответствие замысла и воплощения работы; оригинальность сюжета; необычный ракурс; художественные и технические качества работы; неожиданность творческого решения; уникальность момента, отображенного в работе.

Работы победителей конкурса будут демонстрироваться на выставке в штаб-квартире Русского Географического общества в Санкт-Петербурге следующей весной, торжественное награждение пройдет с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

(Подробности о конкурсе по ссылке: http://www.lenobl.ru/news/announce43846.html)