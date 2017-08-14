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Тихвинцы предпочитают получать права в МФЦ
Тихвинские водители оценили преимущества получения водительских удостоверений в МФЦ. По числу выданных прав наш многофункциональный центр вместе с коллегами из Гатчины делит первое место в Ленинградской области.
Всего же за 6 месяцев с начала предоставления этой услуги более 2000 водителей из Ленинградской области оформили права через МФЦ. Наибольшей популярностью услуга пользуется в Гатчинском и Тихвинском районах.
Сегодня услуга по приему документов на оформление водительских удостоверений предоставляется в 17 многофункциональных центрах.
Для получения прав жителям области необходимо обратиться в центр «Мои Документы» с паспортом, медицинским заключением, заявлением и водительским удостоверением (при наличии). Фото на российский документ изготавливается сразу в многофункциональном центре, для получения международных прав необходимо иметь при себе фотографию 35x45 мм.
Размер государственной пошлины составляет 2000 руб. – для российских прав и 1600 руб. – для международного удостоверения. Срок оформления документа – 5 рабочих дней.
Подать документы можно в следующих офисах МФЦ «Мои документы»:
- Гатчинский район: МФЦ «Гатчинский», МФЦ «Аэродром»,
- Волосовский: МФЦ «Волосовский»
- Волховский район: МФЦ «Волховский»,
- Всеволожский район: МФЦ «Всеволожский», МФЦ «Мурино», МФЦ «Новосаратовка»,
- Выборгский район: МФЦ «Выборгский», МФЦ «Приморск»,
- Кировский район: МФЦ «Кировский», МФЦ «Отрадное»
- Лодейнопольский район: МФЦ «Лодейнопольский»
- Лужский район: МФЦ «Лужский»
- Приозерский район: МФЦ «Приозерск», МФЦ «Сосново»,
- Тихвинский район: МФЦ «Тихвинский»,
- Тосненский район: МФЦ «Тельмановский».