Тихвинцы предпочитают получать права в МФЦ

Тихвинские водители оценили преимущества получения водительских удостоверений в МФЦ. По числу выданных прав наш многофункциональный центр вместе с коллегами из Гатчины делит первое место в Ленинградской области.

Всего же за 6 месяцев с начала предоставления этой услуги более 2000 водителей из Ленинградской области оформили права через МФЦ. Наибольшей популярностью услуга пользуется в Гатчинском и Тихвинском районах.

Сегодня услуга по приему документов на оформление водительских удостоверений предоставляется в 17 многофункциональных центрах.

Для получения прав жителям области необходимо обратиться в центр «Мои Документы» с паспортом, медицинским заключением, заявлением и водительским удостоверением (при наличии). Фото на российский документ изготавливается сразу в многофункциональном центре, для получения международных прав необходимо иметь при себе фотографию 35x45 мм.

Размер государственной пошлины составляет 2000 руб. – для российских прав и 1600 руб. – для международного удостоверения. Срок оформления документа – 5 рабочих дней.

Подать документы можно в следующих офисах МФЦ «Мои документы»:

- Гатчинский район: МФЦ «Гатчинский», МФЦ «Аэродром»,

- Волосовский: МФЦ «Волосовский»

- Волховский район: МФЦ «Волховский»,

- Всеволожский район: МФЦ «Всеволожский», МФЦ «Мурино», МФЦ «Новосаратовка»,

- Выборгский район: МФЦ «Выборгский», МФЦ «Приморск»,

- Кировский район: МФЦ «Кировский», МФЦ «Отрадное»

- Лодейнопольский район: МФЦ «Лодейнопольский»

- Лужский район: МФЦ «Лужский»

- Приозерский район: МФЦ «Приозерск», МФЦ «Сосново»,

- Тихвинский район: МФЦ «Тихвинский»,

- Тосненский район: МФЦ «Тельмановский».