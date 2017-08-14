В Тихвин приедет музей на колесах

17 и 18 августа 2017 года в Тихвине с 10 до 19 часов будет работать передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО "РЖД". В каждом из вагонов необычного железнодорожного состава будут представлены этапы истории становления и развития железных дорог в России.

Большая выставочная композиция посвящена боевому и трудовому подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны – посетители могут увидеть фрагмент теплушки, в которой перевозились войска в военное время, а также атрибуты быта бойцов Красной Армии.

В вагоне "Тренажерный комплекс" все желающие смогут попробовать себя в роли машиниста современного электровоза, скоростного электропоезда "Ласточка" и водителя автомобиля "КаМАЗ".

Также экскурсантам будет продемонстрировано применение инновационных технологий в работе железнодорожного транспорта - в локомотивостроении, высокоскоростном движении, железнодорожной инфраструктуре, в том числе нанотехнологий.

Кроме того, лекторы комплекса расскажут посетителям об альтернативных и экологически чистых источниках энергии, энергоэффективных и спутниковых технологиях, представят интерактивные макеты современного подвижного состава ОАО "РЖД".