Не заплатишь - не поедешь

За 7 месяцев в Тихвинском районе к ответственности привлечено 102 человека, которые вовремя не оплатили административные штрафы.

Сотрудники тихвинского ОГИБДД ловят таких забывчивых при банальной проверке документов, останавливая машины. Тут же составляют протокол, водителя задерживают и отправляют в мировой суд, где уже судья решает, что делать с должником.

Напомним, штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней. Обжаловать постановление о назначении штрафа можно в течение 10 дней после вынесения. Если штрафов несколько, то каждый из них нужно оплачивать отдельно. Квитанции лучше сохранять, но подтверждать оплату отправлением копии квитанции не нужно: она должна храниться у плательщика. В случае, если вы оплатили штраф, но платеж не был принят, нужно обратиться в ГИБДД и предоставить квитанцию.

Если же вы проигнорировали оплату штрафа, то вам придется раскошелиться уже в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. Либо судья может инициировать ваш арест на срок до 15 суток, а может назначить обязательные работы на срок до 50 часов.

Кстати, в течение 20 дней со дня вынесения постановления штраф можно оплатить со скидкой 50%. Однако, если нарушитель опоздает хотя бы на один день, право на скидку теряется, и придется выплатить штраф целиком. И имейте в виду, что эта льгота не распространяется на такие нарушения, как управление машиной в пьяном виде, повторное превышение установленной скорости, повторный выезд на "встречку" или на красный сигнал светофора и др. (повторным нарушение считается, если совершенно до истечения одного года с прошлого нарушения).