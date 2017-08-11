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Светофоры-автоматы повысят безопасность

Опубликовано: 11.08.2017 00:00

Автоматическое регулирование дорожного движения появилось на дороге «Лодейное поле – Тихвин – Будогощь – Чудово».

На региональных трассах Ленинградской области установили 6 новых светофорных постов. Автоматическое регулирование вводят в эксплуатацию сразу на нескольких участках трасс. Новые устройства повысят безопасность движения на дорогах не только Тихвинского, но также Всеволожского, Выборгского, Приозерского, Киришского районов. В сентябре начнется обустройство светофоров на трассах в Кингисеппском, Лужском, Приозерском, Гатчинском, Тосненском и других районах.


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