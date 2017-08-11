В электричке – за полцены

Проезд в электропоездах останется для школьников и студентов Тихвина и Тихвинского района льготным, причем независимо от дальности поездки.

Уже 3 года студенты (курсанты) дневной формы обучения средних и высших учебных заведений и школьники Ленинградской области могут ездить на электричках с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря со скидкой 50 %. Билет можно купить предварительно, за 1 - 10 дней, а можно приобрести разовый билет в день поездки. Для получения скидки школьнику или студенту нужно предъявить студенческий билет, билет учащегося очной формы обучения, ученический билет или справку из школы с фотографией.

Юные льготники и в этом году продолжат платить половину стоимости проезда – соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На компенсацию льготного проезда учащихся «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» в 2017 году в областном бюджете предусмотрено около 100 млн рублей.