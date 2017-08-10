Фермерам в помощь

В Тихвинском районе фермерское хозяйство не очень развито. Чтобы стимулировать подобные начинания, Ленинградская область не отказывается выделять на это бюджетные деньги. Сейчас, к примеру, вновь объявила об отборе проектов.

Заявки от областных крестьянских и фермерских хозяйств на получение грантов принимают до 21 августа в областном комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Критерии для отбора проектов – создание новых рабочих мест и увеличение производства сельхозпродукции.

Ленинградская область увеличивает поддержку фермеров, занимающихся мясным и молочным животноводством: начинающие фермеры имеют право претендовать на гранты до 3 млн рублей, семейные животноводческие фермы - до 30 млн рублей.

По плану в 2017 году предполагается распределить 7 грантов семейным фермам и 15 - новичкам агробизнеса на общую сумму 100 млн рублей. Отбор участников конкурса будет проходить в два этапа. На первом, заочном этапе, рассматриваются документы соискателей, на втором этапе - участники конкурса защищают свои бизнес-проекты перед конкурсной комиссией.

Кстати, в фермерских хозяйствах Ленобласти сегодня содержится 97% поголовья кроликов региона, 84 % овец и коз.