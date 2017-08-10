Опять весь город без воды

В этом году отключения горячей воды в жилых домах - частое явление. На следующей неделе тихвинцам снова придется достать тазики и кипятильники.

Горячую то тут, то там перекрывают, потому что в городе по разным адресам идут работы по реконструкции системы теплоснабжения, которая проводится в рамках концессионного соглашения между районной администрацией и АО «Газпром теплоэнерго». В микрорайонах меняют внутриквартальные тепловые сети, в каких-то домах заодно ставят новые стояки, ремонтируют внутридомовые сети.

А с 14 по 29 августа горячей воды не будет во всем городе - из-за проведения пуско-наладочных работ на котельной. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации Тихвинского района в понедельник.