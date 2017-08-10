Наука для детей

На прошлой неделе стало известно, что образовательный центр в Тихвине сумел добиться поддержки сверху: 910 тысяч рублей получит АНО «Международный образовательный центр Монтессори-педагогики» на проект по организации физкультурных развивающих площадок с погружением в естествознание и историю, а также патриотическое воспитание для детей от 6 до 16 лет, включая детей-инвалидов.

Три некоммерческих организации из Ленинградской области получили на первом конкурсе 2017 года гранты президента России, которые выдаются на реализацию общественных проектов. Чтобы замыслы воплотились в жизнь, их авторам перечислят в сумме почти 2,4 млн рублей.

Один из победителей - образовательный центр Монтессори-педагогики в Тихвине - в 2014 году выигрывал грант областного правительства. В этот раз в заявке центра главным посылом значится популяризация среди школьников физики, химии, биологии и географии. В дни каникул тихвинские школьники будут собираться на базе центра, чтобы заниматься айкидо, а в перерывах между боями изучать естественные науки. Кстати, на территории организации есть даже специальный лабораторный комплекс, в котором имеется оборудование для юных естествоиспытателей.

Еще один грант получил «Центр женских инициатив» из Тосно на проект «Пожилые - пожилым!», нацеленный на адаптацию одиноких людей, переезжающих в Тосно, в основном военных пенсионеров. Третьей некоммерческой организацией из Ленобласти, получившей президентский грант, стал выборгский «Мой мир» с проектом «Я - правильный рыбак!».

Заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества проходило на прошлой неделе. 460 независимых экспертов рассмотрели заявки по нескольким тысячам разных проектов со всей страны. Чаще всего проекты предлагались на темы пропаганды здорового образа жизни, поддержки науки и образования, сохранения исторической памяти и социального обслуживания.

Из Ленинградской области в конкурсе участвовало 37 организаций, победили всего три.