Тихвинки положили соперниц на лопатки

С 4 по 6 августа в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой. Тихвинки - среди лучших!

«География» соревнований оказалась весьма обширной. Были представлены Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Самарская, Воронежская, Новгородская, Иркутская, Калужская, Омская области, Краснодарский край, Кемерово, Северная Осетия, Дагестан, Якутия, Татарстан, Крым, а также Казахстан и Эстония. Всего в турнире по женской вольной борьбе приняли участие 97 спортсменок.

От Тихвина состязались воспитанницы Детско-юношеской спортивной школы «Богатырь», и выступили они успешно. Анастасия Куликова, которую тренирует Сергей Кузнецов, и Василиса Хортова, занимающаяся под руководством тренера Валерия Байшева, стали бронзовыми призерами соревнований.