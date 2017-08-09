Физкультпривет, Тихвин!

10-13 августа в Тихвине пройдет праздник любителей спорта - принять в нем участие могут все желающие, независимо от возраста и подготовки.

День физкультурника, который приходится на 12 августа, каждый год отмечается всевозможными спортивными мероприятиями. На этот раз особое место в программе займет спортивный праздник - он состоится 13 августа на фестивальной площадке парка «Эрувиль-Сен-Клер». Все начнется в 10 часов утра, когда стартует традиционный легкоатлетический пробег на дистанцию 10 км.

В это же время будет дан старт участникам городского супер-квеста «Тихвин в движении». С 10 до 13 часов любой житель и гость Тихвина может прийти в стартовый городок (он находится на фестивальной площадке) и пройти выбранный маршрут. В этом году предлагается 4 маршрута: пешеходный, велосипедный, автомобильный и парковый. Участники этой занимательной игры смогут блеснуть скоростью в нахождении контрольных пунктов, а также интеллектом и смекалкой в ответах на вопросы.

В 13 часов на Фестивале здорового образа жизни откроется V турнир по WORKAUT. Затем зрители увидят новое для нашего города мероприятие – силовое экстрим-шоу с участием Дмитрия Датмена, двукратного рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, участника шоу сильнейших людей планеты StrongestMan.

В спортивно-развлекательной программе и дети, и взрослые смогут посостязаться в силе, быстроте, ловкости, повеселиться, а также получить призыи сувениры.