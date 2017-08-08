В Тихвине бесплатно покажут кино

В ночь с 27 на 28 августа в кинотеатре «КиноТихвин» в Тихвине можно будет абсолютно бесплатно посмотреть лучшие российские фильмы. Такая возможность для жителей города появится благодаря всероссийская акции «Ночь кино», которая пройдет по всей Ленинградской области.

Ночь кино начнется 27 августа в 20.00 в кинотеатрах Ленинградской области со свободным, бесплатным доступом для всех желающих (в акции участвуют 12 кинотеатров в регионе, в том числе и в Тихвине). Цель этой акции - сформировать единый список национальных фильмов для показа на главных площадках России. На сайте информационного агентства ТАСС организовано голосование, по итогам которого будут выбраны три лидера российского кинопроката: http://tass.ru/kultura/4406747