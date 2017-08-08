Тихвинцы не заинтересовались "Дальневосточным гектаром"

Ни один житель Тихвина за 6 месяцев 2017 года не заинтересовался получением Дальневосточного гектара. А вот наши соседи из Пикалево оказались рекордсменами Ленобласти по подаче заявлений в Многофункциональные центры «Мои Документы» на предоставление земли на Дальнем Востоке.

От пикалевцев было зарегистрировано самое большое в Ленинградской области количество заявок. Представители МФЦ приняли от них 12 пакетов документов. Также востребованной услуга оказалась у жителей Кировского (5 заявлений) и Всеволожского (4 заявки) районов. В Гатчине дальневосточный гектар пожелал получить всего один человек.

Напомним, с 1 февраля 2017 года любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование сроком на 5 лет земельный участок на территории субъектов РФ, расположенных на Дальнем Востоке. В Ленинградской области подать заявку можно через любой центр «Мои Документы». Такие центры открыты в каждом районе региона и предоставляют гражданам услуги множества ведомств по принципу «одного окна».