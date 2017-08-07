Молния спалила дом бывшей настоятельницы тихвинского монастыря

Вечером 5 августа в Бокситогорском районе Ленинградской области загорелся частный жилой дом бывшей настоятельницы Введенского женского монастыря.

Как выяснили правоохранительные органы, хозяйкой дома является матушка Тавифа,32-я по счету настоятельница Тихвинского Введенского женского монастыря с момента его основания. Монастырь, основанный новгородским архиепископом Пименом в 1560 году, успешно действовал на протяжении нескольких столетий, в 1924 году был закрыт, а с января 2009 года вновь стал действующим православным женским монастырем. В Сенно также находится Свято-Троицкий скит Введенского монастыря.

В Сенно всего с десяток домов, однако за последние полгода здесь случился уже третий пожар. Жители неоднократно обращались к чиновникам с просьбой организовать в деревне пожарный водоем, однако к их просьбам до сих пор не прислушались.

Нынешний пожар, вероятно, произошел из-за возгорания электропроводки после скачка напряжения во время грозы – в последние дни ливней с грозами в Бокситогорском районе прошло немало. Огонь тушили 3 расчета МЧС Ленобласти.

Во время возгорания хозяйки в доме не было, по предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.