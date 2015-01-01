В Тихвине пройдет операция «Нетрезвый водитель»

12 и 26 августа в Тихвине и Тихвинском районебудут проходить массовые проверки водителей с целью выявления у них признаков опьянения.

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проводит отделение ГИБДД ОМВД России по Тихвинскому району. Всех, кто оказался за рулем под хмельком, в соответствии с российским законодательством, будут привлекать к административной или уголовной ответственности.

Управление транспортом в состоянии опьянения грозит водителюдвойным наказанием: административным штрафом в размере 30 000 рублей и лишением прав на управление автомобилем на срок от 1,5 до 2-х лет.

Если нарушитель не сделал соответствующих выводов, и в течение года снова управлял транспортным средством в состоянии опьянения, то его привлекут уже к уголовной ответственности по статье 264 (прим.1) Уголовного кодекса Российской Федерации.