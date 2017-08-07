Газета "Работа в Ленобласти" отметила юбилей

Издатель ООО «Северо-Западный фонд медиа-инициатив» начал выпускать кадровую газету с 2007 года при поддержке областного правительства. Кстати, как раз на прошлой неделе в редакцию "Работы в Ленобласти" пришло поздравление с юбилеем от губернатора региона Александра Дрозденко.

И хотя издание еще молодо, уважение работодателей и тех, кто ищет работу, оно давно заслужило. Ведь на страницах "Работы в Ленобласти" публикуются вакансии всех районных центров занятости населения и реклама больших и маленьких работодателей не только нашего региона, но и соседних – Санкт-Петербурга, Вологодской, Новгородской и Псковской областей.

Газета, имея солидный тираж - 80 тысяч экземпляров - бесплатно распространяется в центрах занятости населения трех регионов, на автовокзалах нескольких областей Северо-Запада России и пользуется большим спросом!