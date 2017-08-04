Тихвинский хор стал лауреатом общероссийского фестиваля

Народный самодеятельный академический хор «Созвучие» из районного Дома культуры Тихвина стал лауреатом Общероссийского фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София», который с 28 по 30 июля проходил в Москве.

Хор «Созвучие», которым руководит Юлия Виноградова,представлял на большом фестивале не только Тихвин, но и всю Ленинградскую область.Артистов оценивало не только профессиональное жюри, но и обычные слушатели: он-лайн трансляция выступлений велась в Интернете, там же принимались голоса зрителей. И за "Созвучие" из Тихвина голосовали, кстати, не только земляки.

Фестиваль "София", включающий себя музыкальный конкурс и концерт, собрал десятки коллективов малых городов со всей России. Все для того, чтобы показать культурные традиции народов нашей страны, красоту духовной и народной музыки, русской классики и лучших произведений современных российских композиторов.

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