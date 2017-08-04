В Сирии показали фильм про Тихвин

Военнослужащим российской группировки в Сирии был представлен документальный телефильм петербургского режиссера Павла Гладунова "Дорога в вечность", который рассказывает о трагедии на железнодорожной станции Тихвин, где в октябре 1941 года в результате вражеской бомбежки погибли сотни эвакуируемых детей.

Этой информацией поделился заместитель председателя правления Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Юрий Клёнов.

Показ фильма состоялся в рамках выставки "Морские победы России", основу которой составили фоторепродукции Ивана Айвазовского. Данное мероприятие было организовано при активном участии активиста МЕГАПИРа майора запаса Грачье Погосяна, который в канун 200-летия со дня рождения Айвазовского организовал в Москве приём австралийских потомков художника-мариниста и баталиста.