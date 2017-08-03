Охотники, расчехляйте ружья

В Ленинградской области начался охотничий сезон. На добычу бурого медведя можно ходить с 1 августа по 30 ноября, барсука - с 15 августа по 31 октября.

В областных лесахобитает 2 600 бурых медведей и 3 200 барсуков. По действующему в нашей стране законодательству, общее количество животных каждого вида, на которых можно охотиться, составляет 3 – 15 % от их общей численности в охотхозяйстве. Согласно утвержденным губернатором региона Александром Дрозденко лимитам и квотам, в сезоне охоты 2017 - 2018 годов разрешено добыть 311 особей медведя и 152 - барсука. Впрочем, охотники, как правило, используют лишь половину квот, которые выделяют Ленинградской области.

Осенью и зимой охотничий сезон продолжится. С 1 по 30 сентября разрешено выходить на добычу самцов лося в гоне, с 15 октября по 31 декабря - на все группы лосей, а с 1 по 7 января - на лосей возрастом до года. С 1 октября по 28 (29) февраля отведено под охоту на рысь.

Лося в Ленобласти насчитывается около 18 тысяч, рысей – около 300. Этих животных в течение сезона 2017 - 2018 годов можно добыть 1 138 и 16 особей соответственно.