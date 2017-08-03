Детский труд – только со справкой от педиатра и психиатра

Прокуратура Ленинградской области проверила в Тихвине 10 детских лагерей, где были трудоустроены более 60 подростков 14 - 16 лет, и сочла, что дети работают с нарушением законодательства.

В должностные обязанности подростков входили погрузка-разгрузка приходящих машин и перемещение вручную грузов, уборка лестниц и помещений в здании школы, благоустройство школьной территории. С каждым школьником заключили срочный трудовой договор сроком на один месяц, и даже справки об отсутствии у них противопоказаний и допуске к работе от школьных фельдшеров были приложены. Однако выяснилось, что этого недостаточно.

Выданные справки оказались неустановленного образца, без штампа и печати медицинского учреждения, в котором пройдено обследование. В них отсутствовали сведения о состоянии здоровья несовершеннолетних, перенесенных ими заболеваниях и жалобах на момент медицинского обследования перед приемом на работу. Представители прокуратуры также отметили, что в справках не было отметок о допуске к работе от педиатра, хирурга, психиатра, нарколога и других врачей. Все это является нарушением статьи 266 Трудового кодекса РФ.

Работодатели нарушили и еще одну, 76-ю, статью ТК: они не отстранили от работы несовершеннолетних сотрудников, не прошедших в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также психиатрическое освидетельствование (в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством). В итоге прокурорской проверки 10 должностных лиц образовательных организаций привлекли к дисциплинарной ответственности.