Почетному гражданину Тихвина – 85!

Галина Ивановна Соловьева, первый председатель Тихвинского городского совета женщин, 1 августа отметила юбилей.

Родилась Галина Ивановна в поселке Сазоново Вологодской области, а в Тихвинский район переехала почти 50 лет назад. Много лет она трудилась на Тихвинских производствах объединения «Кировский завод», на заводе «Трансмаш». А в 1987 году вошла в состав городского совета женщин, который тогда создавался в Тихвине, и возглавляла его в течение 20 лет. Под руководством Г. И. Соловьевой городской женсовет провел множество социально значимых мероприятий. Был открыт детский сад «Треди», приют для несовершеннолетних «Светлячок», оказывалась деятельная помощь малообеспеченным землякам, организовывались ярмарки-распродажи, велась активная работа по привлечению спонсорских средств. Причем после глобальных перемен, произошедших в нашей стране, «женская организация» не только не сдала своих позиций, но с каждым годом работала все более энергично.

В 2008 году за многолетнюю активную общественную деятельность, направленную на поддержку социально незащищенных групп населения, Тихвинский районный совет депутатов присвоил Галине Ивановне Соловьевой звание «Почетный гражданин города Тихвина и Тихвинского района».

С 85-летним Днем рождения юбиляршу поздравили заместитель главы Тихвинского района Анатолий Баличев и заместитель главы районной администрации по социальным и общим вопросам Ирина Гребешкова. И, конечно, вся ее большая семья - две дочери, четверо внуков и пятеро правнуков.