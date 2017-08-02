Президентский грант достался тихвинскому центру Монтессори

910 534 рубля получит АНО «Международный образовательный центр Монтессори-педагогики» на проект «Организация физкультурных развивающих площадок с погружением в естествознание и историю, а также патриотическое воспитание для детей от 6 до 16 лет, включая детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями».

Сразу 3 некоммерческие организации из Ленинградской области получили на первом конкурсе 2017 года гранты президента России, которые выдаются на реализацию общественных проектов. Чтобы замыслы воплотились в жизнь, их авторам перечислят в сумме почти 2,4 млн рублей.

Один из победителей - АНО «Международный образовательный центр Монтессори-педагогики» - в 2014 году уже выигрывал грант областного правительства. В заявке АНО главным посылом значится популяризация среди школьников физики, химии, биологии и географии. В дни каникул тихвинские школьники будут собираться на базе центра, чтобы заниматься айкидо, а в перерывах между боями изучать естественные науки.

Второй грант в размере 499 246 рублей получил «Центр женских инициатив» из Тосно на проект «Пожилые - пожилым!», нацеленный на адаптацию одиноких людей, переезжающих в Тосно, в основном военных пенсионеров. Третьим НКО из Ленобласти, получившей президентский грант на 953 508 рублей, стал выборгский «Мой мир» с проектом «Я - правильный рыбак!».