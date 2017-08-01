Кровососы «взяли в клещи»

Больше всего пострадавших от укусов клещей в Ленинградской области - 74,3% - зарегистрировано в Тихвинском, Подпорожском, Бокситогорском, Гатчинском, Киришском, Волховском, Всеволожском, Лужском районах.

С начала сезона до 31 июля этого года за медицинской помощью по поводу присасываний клещей в области обратилось 5330 человек - на 5,9% меньше, чем за тот же период 2016 года, однакона 0,5%выше многолетнего среднего уровня. Кровососы атаковали 1 176 детей до 17 лет, из них 251 ребенок имел полный курс прививок против клещевого энцефалита (КВЭ).К началу августа иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита получили 40 716 человек (в 2016-м - 20 691), в том числе 21 995 детей (в прошлом году - 6 156 детей), экстренную серопрофилактику получили 324 человека, в том числе 247 детей.

15 человек заболели клещевым вирусным энцефалитом, зарегистрировано также 22 случаязаболевания клещевым боррелиозом, в том числе у двоих детей.

Медики исследовали 5143 клеща, снятые с пострадавших.17 особей(0,33%) оказались заражены вирусом клещевого вирусного энцефалита, 895 (42,1%) – боррелиоза, 8,9% - эрлихиозом, 0,55% - анаплазмозом.

Чаще всего (65,7%) клещи кусают жителей области в лесах, в селах или садоводствах (13,8%), а также на кладбищах (1,6%), в парках и скверах (1,4%).

Специалистыуже провели акарицидные обработки территорий общей площадью почти 2200 га (111,1 % от плана), включая зоны детских оздоровительных лагерей - загородных и городских с дневным пребыванием.