Энергетика Тихвина станет интеллектуальной

В Ленинградской области планируется создать «умную» систему энергоснабжения промышленного кластера и реализовать проект «Энергоснабжающейсамобалансирующей организации».

Энергетическая стратегия России, рассчитанная до 2035 года, предусматривает опережающее технологическое развитие отраслей ТЭК, в том числе поэтапную интеллектуализацию энергосистемы страны. Повысить ее надежность и сократить потери энергии в системе поможет разработка и внедрение отечественных инновационных технологий.

Концепция развития комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики сформулирована в национальном проекте «Интеллектуальная энергетическая система России» (ИЭСР). Документ определяет, как энергосистема страны будет преобразовываться в «энергетику будущего», как станут применяться технологии накопления электроэнергии, распределяться на основе возобновляемых источников энергии и «умных сетей» и проч.

Пример успешного построения интеллектуальных электрических сетей - проект АО «БЭСК» в Республике Башкортостан. Для его реализации в Уфе был построен уникальный высокотехнологичный Центр управления электрическими сетями. Внедрение «умных сетей» (SmartGrid), потребовавшее реконструкции не более 25% существующего оборудования, уже сейчас дает значительный экономический эффект.

Рабочая группа по внедрению интеллектуальных энергетических систем Минэнерго решила подумать о тиражировании опыта Уфы в других субъектах России. Она поддержала концептуальный проект «Энергоснабжающейсамобалансирующей организации» и создание «интеллектуальной» системы энергоснабжения промышленного кластера в городе Тихвине Ленинградской области. Если социально-экономический эффект егореализации будет детально проработан, тихвинцы могут рассчитывать, что этот амбициозный замысел в недалеком будущем воплотится в жизнь.