Новый тихвинский мост откроется осенью

Движение по переправе через Вязитский ручей на улице Карла Маркса должно начаться 17 ноября.

Онеобходимости реконструкции моста на главной транспортной артерии Тихвина - он был построен еще в 1964 году - говорили давно. В прошлом году из-за подмыва грунта его пришлось срочно ремонтировать, на что потребовалось 8,3 млн рублей из резервного фонда. После обследования сооружения, проведенного специалистами в 2014 году, петербургская фирма ООО «Современные мостовые технологии» разработала проект, который прошел общественное обсуждение и государственную экспертизу.

13 июля этого года с ООО «НордЭнергоМонтаж» из Санкт-Петербурга был заключен муниципальный контракт на реконструкцию моста на сумму почти 80 млн рублей, а 17 июля автомобильное и пешеходное движение по переправе закрылось.

Работы предстоят серьезные. Изначальнодлина моста составляла около 20 м, теперь устой сооружения с обсыпного поменяют на необсыпной, и мост «вырастет» до 37 м. Его ширина останется прежней – 13 м, а вот габариты проезжей части увеличатся с 8,2 до 9 м: ширина двух полос движения составит по 3,5 м, ширина тротуаров – по 1,5 м. Тротуары на новой переправе станут чуть уже, но, как подчеркнула глава администрации Тихвинского района Вера Пастухова,все требования, в том числе и по безопасности, в проекте строго соблюдены. С каждой стороны тротуаров предусмотрены метровые «островки безопасности», к тому же возле них появится ограждение, которого прежде не было.Барьерная оградасамого моста подрастет с 15 до 75 см, высота перил – с 0,9 до 1,1 м.

Помимо пешеходных дорожек, на мосту построят пандусы для людей с ограниченными возможностями, две смотровые площадки и подземный переход, который соединит площадь перед Дворцом культуры имени Н. А. Римского-Корсакова и парк «Эрувиль-Сен-Клер».Дорожники также смонтируют освещение, ливневую канализацию и локальные очистные сооружения, так как по новым требованиям сброс сточных вод напрямую в водоемыпри возведении таких объектов запрещен.

Возобновить движение по мосту планируется 17 ноября, однако работыпо благоустройству продолжатся. Окончание строительства намечено на 25 декабря 2017 года.