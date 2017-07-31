Маршрутки проверили, нарушителей наказали

43 нарушения законодательства обнаружилисотрудники тихвинского отделения ГИБДД во время операции «Автобус». 28 водителей маршрутных такси привлекли к административной ответственности.

С 17 по 30 июля на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проходила профилактическая операция «Автобус», призванная выявить нарушения Правил дорожного движения водителями маршруток и снизить количество аварий с их участием.

Сотрудники тихвинского отделения ГИБДД за неделю с 17 по 23 июля осмотрели в Тихвинском районе 61 маршрутный автобус, а также проверили, сколько объектов дорожного сервиса имеется на тихвинском участке федеральной автомобильной дороги, и достаточно ли их для того, чтобы водители общественного транспорта могли соблюдать необходимый режим труда и отдыха.Чтобы повысить безопасность пассажиров, «гаишники» не рекомендуют организациям и водителям перевозить людей на межрегиональных и международных маршрутах с 00 до 6 часов.

Итогом операции «Автобус», помимо привлечения к административной ответственности 28 водителей маршрутных такси, стало наказание одного юридического и двух должностных лиц, отвечающихза выпуск транспорта на линию: 2 автобуса оказались на маршруте в технически неисправном состоянии. Кроме того, 11 водителей привлекли к ответственности за управление автобусом с нечитаемыми государственными знаками, еще 11 - за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, двоих - за нарушение правил применения ремней безопасности. Один водитель не пропустил пешехода, за что и был наказан.