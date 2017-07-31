Тихвинские дороги и дворы попали в «режим» обновления

В этом году в районе должны отремонтировать 14,1 км автодорог и более 57 тысяч кв.м дворовых территорий, что обойдется в 111,4 млн и 60,4 млн рублей соответственно.

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в ближайшие 5 лет в Тихвине и Тихвинском районе из областного и местного бюджета потратят 12,1 млн рублей. 3,8 км подъезда к деревне Ялгино уже отремонтированы, на очереди ремонт еще одного участка этой дороги. Несколько аукционов на ремонтные работы дорог в сельских поселениях пройдут в августе. По свидетельствуглавы районной администрации Веры Пастуховой, в прошлом году удалось отремонтировать 7 таких участков, а в 2017-м – уже 17.

Участие Тихвина в масштабном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» позволяет городублагоустроить и дворовые территории и места массового отдыха, используяпри этом предложения самих жителей. До конца года подрядчик, выбранный по итогам конкурса, приведет в порядок 3 двора: на улице Машиностроителей (дома 40, 40а и 40б), в 1-м (дома 9, 10, 11, 12) и 5-м (дома 54, 41/1, 41/2, 40) микрорайонах. Обновят и Привокзальный сквер, на что районной администрацией отпущено 17,5 млн рублей.

Воплощать в жизнь программу «Формирование комфортной городской среды» городу помогает его стратегический партнер - АО «Тихвинский вагоностроительный завод». При участии предприятия были разработаны дизайн-проекты работ по благоустройству территорий, попавших в этот проект. За счет средств завода сейчас ремонтируются тротуарыв 1-м микрорайоне вдоль домов 14, 15, 24, 26, 29, 41, а также тротуар в 3-м микрорайонеот улицы Победы до проезда Бойцов 4-й армии.