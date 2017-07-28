Афиша 90-летия региона: трудно выбрать — везде весело

Именинница готова принимать поздравления: празднование 90-летия Ленинградской области — дело ближайших суток. Добрыми пожеланиями и открытками в этот раз не отделаться: масштаб иной. И отметить есть, где. Почти все районы предусмотрели развлечения по случаю праздника — глаза разбегаются.

«Столицей» юбилейных торжеств, как известно, выступает Гатчина. 29 июля здесь состоится праздничное театрализованное шествие, участники которого во время подготовки вдохновлялись разными историческими эпохами: от Древней Руси до современности. Выбор темы неслучаен: 2017-й объявлен региональным Годом истории. Так что, не удивляйтесь, если встретите в паре революционера и императорскую фаворитку. После шествия – концерты, выступления Хора Турецкого, Василия Герелло и Юлии Михальчик, салют.

Но если части жителей Ленинградской области захочется отпраздновать юбилей в другом районе, их ждёт одна громадная проблема: выбрать площадку будет непросто. Глаза ведь разбегаются – столько всего предлагают районы!

Так, в Подпорожье 29 июля пройдёт фестиваль «Время молодёжи». В название можно было бы смело добавить слово «спортивной»: здесь состоятся соревнования по шахматам, пауэрлифтингу, можно будет поиграть в дартс и поучаствовать в спортивной эстафете. Вечером гостей и жителей Подпорожского района ждёт концерт с участием кавер-группы CRYSTAL BAND и «Фестиваль красок».

В Лужском районе 29 июля пройдут Дни поселков в Оредеже, Скреблове, Осьмине и Дни деревень в Ретюне и Торошковичах.

В Бокситогорске праздник решили максимально приблизить. Отмечать его начали ещё с 24 июля: в этот день ребят из детских оздоровительных лагерей ждала игра-квест «Ленинградская область раздольная». Не расстраивайтесь, если вы не смогли поучаствовать в игре, да и вообще вышли из «лагерного» возраста. Для вас 29 июля в Климово пройдёт традиционный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской», где будет возможность познакомиться с самобытной культурой вепсского, карельского и славянского народов. А 30 июля волонтёры молодёжной акции «С Днём рождения, земля Ленинградская» поздравят горожан с 90-летием области и подарят им тематические открытки.

Не отстаёт и Всеволожский район: 30 июля в посёлке Углово пройдёт фестиваль вокального и танцевального искусства «Область молодая». 1-2 августа – чемпионат района по футболу, «День физкультурника» в Романовке, культурный проект «Ленинградская область раздольная! Нам тебя воспевать на века!» в посёлке имени Свердлова. Кроме того, весь август у желающих будет возможность поучаствовать в фотоконкурсе, тема которого – популяризация достопримечательностей Всеволожского района.

В Киришском районе уже запланированы выставки, викторины, тематические вечера и радиотрансляции в сельских домах культуры. Жителей и гостей в разные дни ждёт больше десятка мероприятий: от Дня деревни Пчева до книжной выставки «Край ты наш любимый». А у соседей Киришей – Тихвинского района – 30 июля состоится праздничная программа «Славься, Ленинградская земля!» с участием народного «Духового оркестра» и творческих коллективов Тихвина.

И если в выходные 29-30 июля вас всё же загрузят работой или домашними заботами – даже не думайте расстраиваться. Лучше поезжайте 5 августа в Ломоносовский район на областной историко-фольклорный праздник «Копорская потеха». В этом году фестиваль посвящён двойному юбилею: 90 лет исполняется не только Ленинградской области, но и Ломоносовскому району. «Копорская потеха» – это и выставка-ярмарка, и экскурсии, и даже потешные бои (не путать с уличными). Из Соснового Бора в Копорье приедет клуб исторической реконструкции «Tallskög».

И 5 августа не сможете? Тогда остаётся одна дорога – в Тосно. 19 августа тосненцы «закроют» официальное празднование 90-летия ленинградской земли. Список артистов, которые приедут в Тосно, внушительный: финалист телевизионного проекта «Стань Звездой» Валентин Князев, группа Format FM, белорусский ансамбль «Песняры», DJ Цветкоff. Так что, всем самым музыкальным уж точно стоит посетить Тосно!

А вот Кировский район уже успел отпраздновать юбилей области 22 июля. Жители Кировска, которые не попали на праздник, не грустите! У вас – целый список для мини-путешествий по 47-му региону. Тем более, повод не простой, а юбилейный. До праздника – один день. Выбирайте маршрут, дамы и господа!

В подготовке материала принимали участие журналисты ресурсов:

«Всеволожские вести» http://vsevvesti.ru/?p=11570#more-11570



«Тихвинская неделя» http://www.tihvin-news.ru/



«Свирские огни» http://xn----ctbegoadl5airjd.xn--p1ai/



«Балтийский луч» http://baltluch.ru/



«Тосненский вестник» http://tosnovestnik.ru/



«PROтрадное» http://protradnoe.ru/



«Киришский факел» http://kirfakel.ru/



«Лужская правда» http://www.lpravda.ru/



«Гатчинская правда» http://gtn-pravda.ru/



«Провинция. Северо-Запад» http://pro-volhov.ru/



«Маяк» http://mayaksbor.ru/



«Реквизит» http://rekvizit.info/