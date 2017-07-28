Июль улетит со штормом

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" объявило штормовое предупреждение по Ленобласти на выходные 29 и 30 июля. Нас ждёт полный набор летних «радостей» - грозы, ливни и порывы ветра до 15 м/с.

Ухудшение метеорологической обстановки ожидается по всей территории Ленинградской области во второй половине дня 29 июля и ночью 30 июля. Метеорологи прогнозируют «сильные и очень сильные дожди», а также грозы с кратковременным усилением ветра.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой МЧС предупреждает население оповышении вероятности ДТП и проблемах с движением на автодорогах Ленинградской области;

оповышении вероятности гибели и травматизма людей, повреждения транспортных средств и жилых зданий в результате падения деревьев и слабо укреплённых конструкций. Также не исключены отключения электроэнергии в связи с обрывами линий электропередач (как обычно, в результате падения деревьев, обрушения ветхих и слабо укреплённых конструкций, а также из-за перегрузки электросетей). «Уход света» неизбежно повлечёт за собой отключения ГВС и ХВС в домах жителей Ленобласти.

В эти выходные лучше избегать нахождения на акваториях Ленинградской области, так как повышен риск аварий с участием крупных и маломерных судов.

Поскольку ожидаются сильнейшие ливни, МЧС не исключает возможности подтоплений населенных пунктов, дорог и пойменных территорий, вызванных дождевыми паводками.

Из-за ожидаемых сильных гроз высока опасность поражения жилых домов и других объектов, не оборудованных громоотводами, а также людей разрядами атмосферного электричества.