Тихвинский район вошёл в тройку чистых районов Ленобласти

Только три района Ленинградской области получили оценку «отлично» при проверке состояния санитарии и благоустройства, проведенном межведомственной группой в июле. Тихвинский район – один из них.

Результаты были оглашены на заседании правительства региона. Тихвинский район уступил пальму первенства по чистоте и удобству Сосновоборскому городскому округу. В тройку благополучных районов вошёл также Киришский район. Хуже всего санитарное состояние территорий и никуда не годится благоустройство в пяти районах - Всеволожском, Ломоносовском, Приозерском, Тосненском и Выборгском. Остальные десять районов определены в «хорошисты».

Межведомственная группа, созданная по поручению губернатора Ленобласти, работала в период с 17 мая по 7 июля 2017 года. По результатам выездов на места был составлен рейтинг, в который вошли результаты обследования 89 поселений, включая административные центры всех 17 районов и Сосновоборского городского округа.

«Рейтинг поможет руководителям территорий, получившим не самые лучшие оценки, по-хорошему «разозлиться», выйти на обмен опытом и необходимые решения», – подвёл итог работе межведомственной группы губернатор Александр Дрозденко.