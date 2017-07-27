Тихвинский клещ отличается кровожадностью

По данным эпидемиологического мониторинга на 14 июля, Тихвинский район стал чемпионом Ленобласти по числу присасываний клещей – всего зарегистрировано 759 случаев. И это только те эпизоды, по которым поступили обращения в медицинские учреждения.

За медицинской помощью из-за укусов клещей обратилось 4831 человек против 5195 в 2016 году. Среди детей в возрасте до 17 лет - 1084 пострадавших от присасываний клещей против 1076 за аналогичный период 2016г.

Присасывания клещей зарегистрированы во всех 17 районах области: Тихвинский район лидирует с большим отрывом – 759. Менее кровожадный клещ обитает в Подпорожском районе – там укушено 514 человек. В Бокситогорском районе клещей на себе нашли 472 человека, в Гатчинском - 448, в Киришском - 388, в остальных районах цифры намного меньше. Самый благополучный – Ломоносовский район, там с клещами повстречались всего 34 человека. Неприятности с клещами наиболее вероятны при прогулке по лесу – там получили укусы 68,9% от числа всех пострадавших.

По данным на 14 июля клещевым вирусным энцефалитом заболели 10 человек - в Бокситогорском (3), Тихвинском (4), Киришском (1), Лужском (1), Ломоносовском (1) районах; боррелиозом клещи заразили 19 жителей Ленобласти: в Тихвинском - (4), Тосненском - (4), Всеволожском (3), Киришском (2), Лужском (4), Волосовском (1) и Ломоносовском районах (1). Экстренную серопрофилактику получили 304 человек, из них 230 детей. Санитарные врачи исследовали 4827 клещей, снятых с пострадавших. К счастью, среди них всего 0,55% являлись носителями вируса клещевого энцефалита, зато боррелиозом оказались «больны» 38%. У 81 клеща из объектов окружающей среды вирус клещевого энцефалита не обнаружен, зараженность клещей боррелиозом составила 33%, эрлихиозом – 8,6,5%, анаплазмозом – 1,23%.

К моменту проведения эпидемиологического мониторинга акарицидной обработке подверглась вся Ленобласть, общая площадь обработанной территории - 2066,7 га. Иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита получили 40716 человека (80,7 % от плана), в том числе 21995 детей.

В разгар сезона мониторинг эпидемиологической ситуации с клещами проводится еженедельно.

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