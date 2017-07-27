Тихвин делится секретом успеха с другими городами

Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» отразилось не только на внешнем облике Тихвина, но и положительно сказалось на развитии его экономики. Комплексный подход к благоустройству - причина, по которой Тихвин может стать примером организации комфортной городской среды для других малых городов России.

В рамках форума "Городская среда", который прошел 24 июля в Краснодаре, заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов рассказал о том, как удалось превратить промышленный районный центр в комфортный современный город.

«Именно комплексный подход к созданию комфортной городской среды является стратегическим преимуществом города, может стать залогом его конкурентоспособности и придать импульс развитию экономики. Яркий пример – Тихвин», - сказал Дмитрий Ялов.

Рецепт успеха в этой области складывается из нескольких факторов: окупаемость инвестиций в городскую среду, государственно-частное партнерство и собственно комплексность.

Проекты благоустройства должны быть востребованы жителями, привлекательны для бизнеса и иметь экономический эффект для города.

В качестве инициатора по благоустройству и разработчика новых идей должен, как в случае с Тихвином, действовать частный инвестор. Создание внешнего проектного офиса на базе частного инвестора стало новацией при реализации программы развития городской среды города Тихвина. В нашем городе «частники» активно участвуют и в проектировании, и в строительстве. А уж межведомственное взаимодействие и согласование зависит от муниципалитета.

Благодаря этому в Тихвине реализуются крупные инфраструктурные проекты, идет реставрация объектов культурного наследия, проводятся мероприятия регионального масштаба. Программа развития городской среды включает создание парков и скверов, общественных пространств. благоустройство прилегающих территорий жилых домов.

Дополнительный экономический эффект создаёт реализация проектов по формированию открытых общественных пространств вблизи уже созданных общественных пространств закрытого типа. Примером тому является культурный центр ТЭФФИ. Все тихвинские проекты по благоустройству увязаны с проектами по капитальному строительству и ремонту социальных объектов. Экономический эффект от новшеств выражается в сухих цифрах:

потребительский спрос за 6 лет вырос в 3,5 раза, заработная плата - в 2,2 раза, уровень регистрируемой безработицы сократился в 2,2 раза.

Дмитрий Ялов, выступая на форуме "Городская среда" в Краснодаре, сказал также: «Необходимо дать субъектам Российской Федерации возможность устанавливать пропорции распределения субсидии на благоустройство, исходя из концепции развития отдельных территорий муниципальных образований; предоставить право самостоятельно устанавливать критерии отбора муниципальных образований - получателей субсидии и направлять субсидию также на разработку мастер-планов территории муниципальных образований».