ДТП в Тихвинском районе стало меньше

Число ДТП с пострадавшими на территории Тихвинского района по итогам 6 месяцев 2017 года уменьшилось на 18 случаев. В 26% случаев это были опрокидывания, в 22% был совершен наезд на пешехода, по 11% составляют наезды на стоящие транспортные средства и наезды на препятствия. По данным ОГИБДД ОМВД России по Тихвинскому району, основными видами ДТП остаются столкновения - 30% от всех ДТП с пострадавшими.

Причинами ДТП с пострадавшими остаются несоответствие скорости конкретным дорожным и погодным условиям (67% ДТП), несоблюдение очередности проезда (7%), управление в состоянии опьянения (7%), нарушение правил обгона (4%), нарушение правил движения задним ходом (4%), нарушение правил проезда пешеходного перехода (11%).

Всего произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 5 человек - на 4 человека меньше, чем за такой же период 2016 года. Ранено 39 человек - на 19 меньше. В ДТП получили ранения 5 детей - на 2 ребенка меньше, чем в прошлом году.

63% всех ДТП произошли за пределами Тихвина - на автодорогах района, где отмечается высокая степень тяжести последствий ДТП, здесь погибли 4 и ранены 29 человек. Самые аварийные автодороги: Вологда – Новая Ладога и Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь. В самом Тихвине произошло 10 ДТП, в которых погиб один и ранено 10 человек.