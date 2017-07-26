Шампиньоны по-ростовски вырастят в Тихвине

Обанкротившееся осенью 2016 года тихвинское предприятие по выращиванию шампиньонов ЗАО "Весна-Тихвин" приобрело нового хозяина. Комплекс зданий общей площадью 5 тыс. кв. м, расположенный на двух земельных участках общей площадью 12 га купила компания ЗАО "Южный гриб" из Ростова-на-Дону.

Ростовским предпринимателям комплекс в городе Тихвин обошелся в 25,1 млн руб. Объект был выставлен на аукцион с минимально возможной ценой 16,9 млн руб., за право стать новым владельцем боролись шесть претендентов. В ноябре актив пытались продать гораздо дороже, комплекс оценивался в 80,9 млн рублей.

О ЗАО "Южный гриб" известно, что компания давно и успешно работает на рынке выращивания шампиньонов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Деловая репутация нового собственника внушает надежду, что шампиньонное дело принесет доход в городскую казну и сохранит за тихвинцами рабочие места.

«Отрадно, что в данном случае нам удалось найти именно профильного инвестора. "Южный гриб" уже давно работает на рынке шампиньонов, теперь они смогут освоить новый рынок. Безусловно, приход нового игрока благотворно повлияет на развитие экономики области», - так оценивает событие руководитель департамента по работе с проблемными и непрофильными активами банков РАД Ольга Желудкова.