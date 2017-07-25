Остерегайтесь фальшивых купюр

В Тихвине этим летом зарегистрированы многочисленные случаи сбыта и обнаружения поддельных денежных купюр номиналом 1000 рублей и 5000 рублей, предупреждает ОМВД России по Тихвинскому району.

Только в июне 2017 года выявлены две такие купюры. За период же с января по июнь обнаружено 6 поддельных денежных купюр номиналом 1000 рублей и 5000 рублей. ОЭБ и ПК ОМВД России по Тихвинскому району призывает граждан быть внимательнее. Во время расчётов рекомендуется обращать внимание на ряд признаков, по которым можно отличить поддельную купюру. Насторожить должны одинаковые серии и номера банкнот; отсутствие защитной нити или ее имитация; неточная цветопередача при воспроизведении изображения банкнот; отсутствие водяных знаков или их имитация тиснением; отсутствие рельефности реквизитов, воспринимаемых на ощупь; отсутствие радужных полос при рассматривании банкноты на расстоянии 30-50 см перпендикулярно направлению взгляда; отсутствие ныряющей металлизированной нити на оборотной стороне банкноты в виде блестящих прямоугольников, образующих пунктирную линию. При рассмотрении банкнот на просвет защитная нить выглядит сплошной темной полосой.

По традиции, фальшивомонетчики сбывают поддельные банкноты в крупных продуктовых сетевых магазинах, не избегая, впрочем, и мелкой розницы, АЗС, местных отделений банков и пунктов расчетов за оказание каких-либо услуг.

Правоохранители просят руководителей торговых организаций оборудовать рабочие места кассиров-продавцов приборами определения подлинности купюр, а торговые помещения – видеокамерами слежения. Продавец-кассир, обнаружив фальшивку, должен вызвать сотрудника охраны торговой организации либо его руководителя, возможно, под предлогом размена денежных средств, и предпринять все от него зависящее, чтобы гражданин, предъявивший подделку, оставался в магазине до прибытия сотрудников полиции.

Если же сомнительной подлинности денежная купюра попала вам в руки, сообщите об этом в полицию. Не делайте попыток избавиться от нее путем сбыта другим лицам - это тоже преступление. Информацию о поддельных денежных купюрах, иных купюрах, вызывающих сомнение в своей подлинности, а также информацию о лицах, их сбывающих либо изготовляющих, вы можете сообщить, позвонив по следующим телефонам:

- по телефону доверия ОМВД России: 78-666;

- по телефону дежурной части ОМВД России: 57-002;

- по телефону доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8-812-573-21-81;

- по телефонам ОЭБ и ПК ОМВД России по Тихвинскому району: 48-434, 48-435;

- на мобильный телефон начальника ОЭБ и ПК: 8-999-045-52-15.

Гражданам при обнаружении поддельных купюр необходимо, при возможности, задержать лицо (обратиться в ближайший пункт полиции или к охране торгового объекта), от которого она поступила, и немедленно сообщить в полицию по вышеуказанным телефонам. При отсутствии возможности задержания запомнить приметы данного лица, направление его дальнейшего следования, марку, модель, цвет и регистрационный номер автотранспортного средства, им используемого, а также иные сведения, способствующие установлению его личности.