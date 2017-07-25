Безопасных водоёмов в Тихвине не обнаружено

По итогам очередной проверки чистоты пляжей Ленобласти санитарные врачи разрешили купание в одном-единственном водоёме изобилующего речками и озёрами Тихвинского района – в озере Царицыно.

В летний сезон 2017 г. в соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области от 30.12.2016 № 272 «Об организации лабораторного контроля за факторами среды обитания при проведении социально-гигиенического и эпидемиологического мониторинга» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» выполняет исследования качества воды водных объектов, используемых для рекреационных целей в 64 контрольных точках, с мая по август включительно.

В начале лета, 20 июня, был опубликован список водных объектов Тихвинского района, соответствующих санитарным нормативам: оз. Шугозеро (п. Шугозеро); р. Тихвинка (г. Тихвин, 1 микрорайон), р. Паша (д. Коськово), оз. Царицыно (п. Царицыно). По состоянию на 05.07.2017 согласно результатам лабораторных исследований, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», список водных объектов (пляжей)и исторически сложившихся мест купания и массового отдыха существенно урезан. Так, в Тихвинском районе качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям лишь в зоне рекреации озера Царицыно (п. Царицыно). Из близлежащих водоёмов разрешено купание на оз. Лошево (п. Сомино) и на оз. Павловское (г. Бокситогорск). Категорический запрет наложен на купание в водах р. Тихвинка.

Между тем синоптики обещают, что к концу июля в Ленинградскую область наконец-то придёт настоящее лето. Однако тоскующим по солнечным ваннам и купанию в открытых водоёмах гражданам стоит всё-таки прислушаться и к авторитетному мнению санитарных врачей. К слову сказать, эксперты из Роспотребнадзора признали непригодными для купания почти все акватории в Ленобласти.

Результаты для рискнувшим здоровьем могут быть разнообразными: от банальной диареи до аллергии и гепатита. Поскольку дно водоёмов никто не чистит годами и даже десятилетиями, не исключается и получение купальщиками серьезных травм.

По словам Алексея Яковлева, главного врача Городской клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, в его больницу ежегодно поступает около 10 тысяч человек с острыми кишечными расстройствами, и в летний период причиной тому чаще всего становится качество воды. «Наши граждане, к сожалению, слишком беспечны, не соблюдают элементарных правил гигиены. Пока лето было прохладным, купались мало. С наступлением первых теплых дней мы ожидаем наплыва пациентов», - говорит Алексей Яковлев. Чтобы получить ротавирусную инфекцию, порой достаточно одного случайного глотка во время купания. Желание окунуться в жаркий летний день вполне закономерно, но таит в себе угрозу заражения острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А, другими инфекционными и паразитарными болезнями. Администрациям муниципальных образований, на территории которых расположены зоны рекреации водных объектов и пляжи, вода в которых не соответствует требованиям гигиенических нормативов, предложено установить там, а также в несанкционированных местах купания объявления о запрете купания.