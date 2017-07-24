Дворы многоквартирных домов Тихвина станут зеленее и уютнее. Объявлен тендер на благоустройство дворов, из средств городского бюджета на это предполагается потратить 38 989 526 рублей.

Назначение тендера звучит так – «На благоустройство единых дворовых пространств многоквартирных домов в городе Тихвин».Аукцион среди подрядчиков пройдёт 7 августа.По условиям контракта организация, выигравшая тендер, должна сдать работу «под ключ» до 1 декабря.

Заявленная сумма – средства из бюджета Тихвинского городского поселения, которые планируется пустить на облагораживание придомовых территорий в рамках общероссийской приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». Известно, что Ленобласть намерена обеспечить воплощение этой программы круглой суммой в 1 млрд рублей, из которых 308 млн рублей - федеральная субсидия и около 687 млн - средства регионального бюджета. По муниципалитетамэти деньги были распределены в мае.

Администрация Тихвинского района Ленинградской области, объявляя электронный аукцион на этот комплекс работ, планирует благоустроить дворы по следующим адресам: ул. Машиностроителей, д. 40, 40а, 40б; 1А микрорайон, д. 9, 10, 11, 12; 5 микрорайон, д. 41/1, 41/2, 51, 54.

Термин «Благоустройство» подразумевает не только асфальтирование дорог, создание тротуаров и площадок для отдыха со щебеночно-набивным покрытием. Во дворах будут оборудованы спортивные площадки, появятся новые зеленые насаждения.