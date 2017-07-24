Депутаты обсудили текущие проблемы

На минувшей неделе состоялись плановые заседания депутатов Тихвинского городского поселения и Тихвинского районного совета.

В результате обсуждения на заседании в среду муниципальной собственностью Тихвинского городского поселения стали 19 бесхозяйных объектов недвижимого имущества – жилищного фонда, оставшегося после ликвидации АОЗТ «Сельхозпредприятие «Тихвинское» и после реорганизации РЖД, Тихвинского и Пригородного леспромхозов. По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тихвинского района Юрия Максимова, принятие такого решения назревало уже давно. Теперь люди, проживающие в этих домах, смогут приватизировать жилые помещения, попасть в программу по расселению ветхого и аварийного жилья,решить другие проблемы.

Депутаты Тихвинского районного совета на своем заседании во вторник утвердили новую редакцию методики расчета арендной платы за муниципальное недвижимое имущество. Месяцем ранее к непростому решению о повышении ставок арендной платы пришли депутаты Тихвинского городского поселения. Документ предлагает дифференцированно подходить к арендным начислениям в зависимости от территориальных изменений активных зон в сфере потребительского рынка и от изменения спроса на отдельные категории объектов. Принятие данного решения принесёт в доходную часть бюджета Тихвинского района ни много ни мало 1 миллион 200 тысяч рублей.

Помимо имущественных вопросов, народные избранники обсудили установку в деревне Новинка Ганьковского сельского поселения памятника участникам Великой Отечественной войны и присвоение площади у Дворца культуры имени Н.А. Римского-Корсакова имени нашего великого земляка; обсуждался также вопрос о строительстве дороги в деревне Туравкино Цвылевского сельского поселения.