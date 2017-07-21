Паралимпийцы из Тихвина стали чемпионами России по футболу

Состязания по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом, в которых участвовали восемь команд, проходили в Тихвине по круговой системе, в период с 29 июня по 8 июля. Спортсмены команды «Олимпия» из Тихвина заняли первое место в первенстве России по футболу, которое было организовано и проведено Всероссийской федерацией футбола лиц с заболеванием ЦП.

«Олимпия» победила в семи матчах, набрав 21 очко (соотношение забитых и пропущенных мячей – 22:3). Поражение со счетом 1:0 в финале потерпел фаворит соревнований – клуб "Лев Черной - Олимпия".

Футболисты из Московской области получили серебряные медали (18 очков, 28:6).

Бронзу завоевала команда "Стимул" (Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания), набравшая 13 очков (4 победы, 24:13). У "Нижегородца" (Нижегородская область, 4 победы, 23:12) тоже 13 очков, но по дополнительным показателям команда осталась в шаге от бронзы.

По словам главного тренера сборной команды России по футболу спорта лиц с заболеванием ЦП Автандила Барамидзе, главной задачей первенства России всегда являлось и сегодня остаётся "просмотр молодых перспективных футболистов из различных регионов и формирование сборной команды для выступления на международных соревнованиях». Имеется в виду молодежный чемпионат мира, который пройдет в 2018 году. Сборная команда России является победителем первенства мира среди спортсменов-паралимпийцев в возрасте до 19 лет.