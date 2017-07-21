Тихвин готовится к чемпионату по шахматам

Вчера, 20 июля, весь мир отметил Международный день шахмат. В связи с этим городской шахматный клуб объявил о подготовке к большому событию.

С 25 по 30 августа в Тихвине пройдет чемпионат Ленинградской области по шахматам. Приедет около 50 участников со всего региона. Если Вам по душе интеллектуальный спорт, приходите в шахматно-шашечный клуб (4 мкр, д. 13/14, вставка). Работают группы для всех возрастов, начиная с 5 лет. На все связанные с шахматами и членстве в клубе вопросы вам ответят по телефонам: 55-248 или 8 903 093 57 78 (Алексей Юрьевич Катышев).

Международный день шахмат проводится по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации (World Chess Federation, FIDE), основанной в 1924 году. В настоящее время под эгидой ФИДЕ проводится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей. Сегодня шахматы как вид спорта признаны в 105 странах мира. В России почти в каждом городе есть шахматный клуб (иногда их несколько), в котором собираются почитатели этого вида спорта. В Международный день шахмат в этих клубах проводятся турниры, развлекательные мероприятия, любительские лекции по обмену опытом игры.





