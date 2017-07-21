Вепсы зовут на Заветный праздник

В сказочно красивом вепсском лесу Радогощинской волости на берегу Сорвозера, в деревне Сидорово Бокситогорского района утром 21 июля начнется заветный праздник, который стоит посетить не только ради погружения в историческое прошлое региона.

В Сидорово бережно хранят традиции, почитают предков, усердно трудятся и широко гуляют на народных праздниках. Один из них – Сырный день или Казанская, который ежегодно отмечают 21 июля. Издревле, ещё до принятия Русью христианства, южные вепсы отмечали заветный животноводческий праздник Сырно или сырное воскресенье. В этот день полагалось задобрить духов, защищавших домашний скот от падежа и болезней, и принести жертву в виде продуктов животноводства: творога, сыра, пирогов, платков, отрезов ткани, мелких денег. Эти жертвоприношения и назывались заветами.

В праздник проводится «чин купания» иконы в Сорвозере. Предание гласит, что вода в озере после обряда становится целебной. И сегодня «Сырный день» начинается с богослужения в местной часовенке, освящения сыра, а затем Крестным ходом прихожане перемещаются к берегу Сорвозера, чтобы лицезреть обряд омовения иконы Казанской Божьей Матери, запастись впрок освящённой водой, совершить обряд духовного очищения.

Закончится праздник концертом в вепсских традициях: местные и приезжие коллективы споют народные песни и представят древние обряды.