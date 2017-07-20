У вокзала в Тихвине появится сквер

О начале аукциона на выбор подрядчика для реконструкции территории перед вокзалом объявила 18 июля администрация Тихвинского района.

В центре сквера поставят памятник погибшим в годы ВОВ ленинградским детям. Проектом благоустройства предполагается появление в сквере высокорослых деревьев. В будущем сквере будут зеленеть войлочная вишня, сибирская лиственница, береза, липа, зацветут сирень и боярышник. Мощеные дорожки, скамейки и лавочки вместе с зелеными насаждениями оцениваются в 17,5 млн рублей. Кто из подрядчиков возьмется за благоустройство сквера, покажет будущее. Еще в феврале глава администрации Вера Пастухова говорила, что ведется разработка проектапо благоустройству, восстановлению газонов, обустройству дорожек, озеленению привокзальной территории.

"Это необходимо еще и потому, что в прошлом году благодаря помощи мецената здесь появился памятник ленинградским детям, погибшим на станции Тихвин 14 октября 1941 года", - сказала тогда Вера Пастухова. Сегодня территория у вокзала представляет собой участок, испещренный тропинками, а бывшие газоны безнадежно испорченыприпаркованными автомобилями.

Аукцион пройдет 7 августа. Подрядчикупредстоит произвести работы по контракту до 1 декабря текущего года.