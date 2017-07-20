Горячей воды не будет в нескольких районах города

Из-за промывки системы отопления сегодня отключат горячую воду сразу по нескольким адресам в Тихвине. В городе продолжаются работы по масштабной реконструкции системы теплоснабжения, которая проводится в рамках концессионного соглашения между районной администрацией и АО «Газпром теплоэнерго».

За лето планируется заменить 7,4 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей города. Кроме того, идет подготовка к отопительному сезону на внутридомовых инженерных сетях. В связи с этим возможны отключения горячего водоснабжения. Реконструкция тепловых сетей в 1 мкр (д.35, д. 50, школа № 5) продлится до 2 августа.

Сегодня до 19:00 не будет горячей воды в 5 мкр. д. 22,19; в 6 мкр, д. 16 (2-й т/ц), 12, 13; в 3 мкр, д. 6 - промывают систему отопления.