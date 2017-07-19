Молния поразила пожилого тихвинца

Пренебрегший правилами поведения во время грозы мужчина получил тяжелые повреждения от удара молнией поздним вечером 16 июля во время грозы в Тихвине.

Очевидцы сообщают: пострадавший упал, и его даже приняли за умершего. К счастью, мужчина остался жив. На сегодняшний день известно, что пострадавший находится в отделении реанимации Тихвинской ЦРБ.

Все это произошло потому, что пенсионер решил спрятаться от грозы под большим деревом. Между тем даже дети знают, что нельзя стоять под деревом во время грозы. Этому учат в школе на уроках ОБЖ.

Элементарные правила поведения при грозе изложены на сайте Главного Управления МЧС России. Молния чаще всего попадает в высокое отдельно стоящее дерево, печную трубу, стог сена, высотное строение, вершину горы. Сигнал опасности - когда вслед за вспышкой сразу следует раскат грома — это значит, что грозовое облако находится над вами, и велика вероятность стать жертвой молнии.

Если гроза застала вас на прогулке, нужно спрятаться в ближайшем здании, но не под одинокими деревьями. Не стоит также находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен.

Если же укрытие найти не удалось, надо лечь на землю, лучше всего на сухой песчаный грунт подальше от водоёма.

Если гроза застигла вас в лесу, необходимо укрыться на таком участке, где нет высоких деревьев – расстояние до отдельного высокого дерева должно быть не менее 30 метров.

Если вы во время грозы ехали на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии не менее 30 метров от своих средств передвижения.

Если же вы находитесь в автомобиле, останьтесь внутри, закройте окна, опустите автомобильную антенну.