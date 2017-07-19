Конкурс любительского кино близится к завершению

Оргкомитет творческого конкурса любительских короткометражных фильмов и видеороликов «ЗЕМЛЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ» напоминает, что приём заявок на участие в конкурсе заканчивается 21 июля. Тихвинцы-кинолюбители ещё могут успеть поучаствовать в мероприятии.

Конкурс близится к завершению, - он начался 27 июня и приурочен к празднованию 90-летия Ленинградской области. Кто знает, может быть, кто-то из жителей нашего древнего города сможет как победитель конкурса получить личное приглашение на праздник юбилея области, также сертификат на уикенд в лучшем отеле города Гатчины на праздничные выходные, - именно таким будет главный приз. Жюри выберет победителя 24 июля. А 29 июля на официальном сайте ГП «Леноблкиновидео» будет размещена информация об этом.

К конкурсу допускаются граждане, проживающие на территории Ленинградской области, не младше 16 лет, независимо от пола, рода занятий и увлечений, не связанные с киноиндустрией. Участие в конкурсе бесплатное.

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону +7 (961) 807 8192 (в будние дни с 10.00 до 17.30), по почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. на сайте: www.lenoblkino.ru